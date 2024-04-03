Появились подробности выпуска эксклюзивных Mercedes-AMG CLA45 S

Mercedes-Benz выпустит 25 экземпляров Mercedes-AMG CLA45 S в уникальной комплектации под названием Edition 1. Как сообщает Motor1, автомобиль должен появиться в дилерских центрах уже в 2024 году по цене от 82 тысяч долларов (более 7,7 млн рублей).

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В стандартную комплектацию Edition 1 входит несколько уже доступных для других авто опций, в том числе и аэродинамический пакет AMG, представляющий собой спортивный «обвес» кузова». Также в нем есть AMG Night Package Plus — это черные логотипы и затемненная решетка радиатора.

Отличительной особенностью новой версии машины является оранжевая окантовка по краям кузова, а также новые угловые воздухозаборники и боковые зеркала. Пороги украшены большими буквами AMG и небольшими квадратами, которые составлены из крошечных логотипов подразделения Mercedes-Benz. В салоне установлены сидения из пакета AMG Performance. Они отделаны в оранжевый цвет и имеют контрастную прострочку. На приборной панели появилось больше цветных элементов и специальная подсветка.

Технические характеристики те же. CLA45 S комплектуется 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который выдает до 416 л.с. при 369 Нм крутящего момента. С ним работает восьмиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.