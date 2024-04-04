Объявлена дата возобновления производства Lada Largus

Как сообщает РИА «Новости», массовый выпуск долгожданной модели АвтоВАЗа начнется на заводе «Lada Ижевск» 15 мая 2024 года. Также автопроизводитель подтвердил, что на третий квартал этого года запланирован запуск самого локализованного электромобиля Lada — e-Largus. Уже на первом этапе доля отечественных комплектующих в нем будет превышать 50 процентов.

Универсалы Largus выпускали с 2012 по 2022 год — они сходили с конвейера завода в Тольятти. Чуть меньше двух лет назад выпуск модели приостановили на неопределенный срок из-за дефицита иностранных комплектующих. А летом 2023-го выпуск Ларгусов решили перенести из Тольятти в Ижевск по причине быстрого роста загрузки основного конвейера, где, помимо Granta, новой Vesta и семейства Niva, в дальнейшем будут выпускать бизнес-седан Lada Aura, «бюджетник» Iskra (его премьера состоится уже в июне) и кроссовер на базе Vesta.

Перенос производства модели Largus с главного конвейера в Тольятти на завод «Lada Ижевск» занял более полугода, и АвтоВАЗ потратил на это примерно два миллиарда рублей. Для сравнения: перенос сборки Vesta из Ижевска в Тольятти обошелся почти в два раза дешевле.

Собраны первые пассажирские универсалы Lada Largus

Перезапуск производства Lada Largus: собраны первые опытные образцы

АвтоВАЗ сделает Lada Largus комфортнее

Самый локализованный российский электрокар: как собирают Lada e-Largus

В середине февраля в Ижевске собрали первые опытные экземпляры коммерческого Largus, а в конце того же месяца началась тестовая сборка пассажирской версии. Параллельно ижевский завод готовится к запуску серийного производства электрических e-Largus.

Электрокар будет доступен с батареями емкостью 61 и 45,7 киловатт-часа. Первая имеет двойную конструкцию и устанавливается там, где у обычного Ларгуса с ДВС располагается бензобак, а также под капотом. Второй вариант, облегченный, представлен одной батареей, которая размещена в задней части автомобиля. На одном заряде батареи e-Largus будет проезжать 390 километров по стандарту NEDC.

Объемы выпуска электрокаров будут напрямую зависеть от спроса и дополнительных мер господдержки.

Новые русские: премьеры нашего автопрома