"АвтоВАЗ" возобновит серийное производство Lada Largus 15 мая

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» намерен возобновить серийное производство Lada Largus 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию. Отмечается, что производство наладят на заводе в Ижевске.

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«15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство Lada Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль Lada e-Largus», — отметили в компании.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее сообщал, что компания запустит конвейер для производства Largus в Ижевске в мае, но точную дату не назвал. По его словам, это будет «современный, комфортный автомобиль».

До этого «АвтоВАЗ» поставил рекорд за 11 лет, продав по итогам марта 42 тысячи Lada. Это на 53,6% больше, чем в феврале 2024 года, и на 83,6% больше в сравнении с мартом прошлого года. Лучше всего продавалась модель Vesta нового поколения – было реализовано почти 12 тыс. автомобилей.

Для всего семейства Vesta это наивысший показатель продаж с июня 2021 года. На втором месте по продажам оказалась Granta (20,4 тыс. машин), показав рост на 59,5% в сравнении с февралем. На третьем месте оказались автомобили семейства Niva — было продано 10 тыс. экземпляров.