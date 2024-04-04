Состоялся старт продаж "убийцы ГАЗели" от Geely по цене кроссовера

Компания Geely имеет россыпь брендов, в их стане есть Yuanyuan New Energy Commercial Vehicle, который провёл презентацию новой модели с многозначительным названием Super Van.

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Ранее "РГ" рассказывала подробности о машине, в частности, то, что автомобиль будет доступен с двумя вариантами колёсной базы и длины кузова, а также с широким набором компоновок внутреннего пространства. Клиенты СуперВэна": перевозчики, бизнесмены, нуждающиеся в мобильном транспортном средстве (помощь на дороге, кофейня). На презентации также показывали концепт мобильного офиса, вход в который будет удобен благодаря отсутствию средней стойки.

Появились подробности о вместимости фургона. Габариты площадки следующие: 3690 мм х 1795 мм х 1960 мм. Максимальный объём составляет 13,2 кубометра, что позволяет разместить пять европоддонов (1200 х 800 мм).

Вне зависимости от конфигурации Super Van оснащён 272-сильным электромотором. В будущем могут появиться полноприводные модификации. Ёмкость аккумулятора - 80 или 106 кВт·ч, запас хода составляет 467 и 560 км соответственно.

Цена на новинку стартует с отметки 128 800 юаней (1,64 млн рублей) - за столько в России можно купить "Москвич 3" 2024 года выпуска. Топовая версия X-Van, подробностей о которой пока мало, оценена в немалые 388 800 юаней (4,95 млн рублей).