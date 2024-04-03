Появилось видео BMW M5 2025 года

BMW протестировала обновленную версию M5 с функцией электрификацией. CarSpyMedia смог заснять этот момент на видео.

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Напомним, что обновленная версия BMW M5 появится на рынке уже в 2024 году.

Главными отличиями этой версии от других является четырехстворчатые выхлопные патрубки, расширенные колесные арки и тормозные диски, а также большое количество воздухозаборников на передней панели. Кроме того на видео можно увидеть рисунок колес, похожий на путину, и наклейки «электрифицированный автомобиль», которые подтверждают электрифицированную трансмиссию.

Предполагается, что обновленный M5 станет первым в истории BMW автомобилем с возможностью выбора второго силового агрегата, в том числе с электроприводом от аккумулятора. Его мощность превышает 1000 лошадиных сил, что позволит данной модели не отставать от электрических суперседанов, таких как Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire и Porsche Taycan Turbo GT.