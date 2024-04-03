Стало известно, можно ли сердечникам садиться за руль

Врач Степаненко: при тахикардии за руль садиться нельзя
Водителям, которые имеют опасные заболевания сердца, садиться за руль категорически нельзя, несмотря на наличие водительского удостоверения. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.
«Я рекомендую водителям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, обязательно обсудить возможность вождения транспортного средства со своим врачом. При некоторых патологиях, например, при ряде пароксизмальных нарушений ритма сердца, садиться за руль нельзя категорически. В большинстве случаев кардиологические пациенты не имеют в этом отношении ограничений. Если назначена оптимальная медикаментозная терапия, пациент может вести полноценную жизнь», — пояснил специалист.
Кардиолог отметил, что собственно кардиологические препараты не имеют ограничений по управлению авто.
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