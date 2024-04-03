Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в 2024 году

По итогам 2024 года выпуск автомобилей в России составит чуть более 800 тысяч штук. Такое заявление сделал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, по результатам работы I квартала было произведено 214 тысяч автомобилей.

«И около 350 тысяч — рынок. Я думаю, что если мы такими темпами будем двигаться, то и, возможно, даже результаты будут выше», — сказал Мантуров.

Он отметил, что ситуация в автомобильной отрасли будет зависеть от финансово-кредитной политики — при ее снижении результаты окажутся «явно выше». В результате, по мнению Мантурова, выпуск автомобилей по итогам года может составить чуть более 800 тысяч штук, а их продажи — 1,3 миллиона штук.