Mercedes EQS в новом поколении избавится от рыбообразного дизайна и сенсорных кнопок

Новый EQS не заменит S-класс, как предполагалось ранее: оба флагмана Mercedes-Benz — электрический и «углеводородный» — продолжат сосуществовать ещё долгие годы.

В компании Mercedes-Benz прекрасно понимают, что перегнули палку со своим флагманским электрическим лифтбеком EQS: его дизайн оказался слишком экстремальным для традиционных клиентов марки, да и любители инноваций его поругивают — мол, мы, конечно, любим эксперименты и всё такое, но в данном случае получилось не очень.

EQS продаётся гораздо хуже, чем ожидали рыночные аналитики Mercedes-Benz: например в США в прошлом году он разошёлся тиражом 6688 шт., что на 11% меньше продаж в 2022 году (данные компании-производителя). В Европе продажи EQS в прошлом году просели сразу на 46% до 3708 шт. (данные JATO Dynamics). Разумеется, своё влияние оказало глобальное замедление спроса на электромобили, но для Mercedes-Benz EQS это далеко не единственная проблема: его критикуют за чудаковатый рыбообразный дизайн, неудобную сенсорную эргономику (именно на этой модели дебютировало гигантское табло MBUX Hyperscreen) и совершенно запредельное падение цены на вторичном рынке — избавиться от не понравившегося EQS за приемлемые деньги почти невозможно. Впрочем, низкая ликвидность — это проблема многих премиальных электромобилей.

Охлаждение рынка электромобилей уже оказало влияние на официальные планы Mercedes-Benz — об этом мы рассказывали в феврале, а здесь поговорим о неофициальных планах, которые на днях опубликовал американский журнал Car and Driver со ссылкой на инсайдеров. Напомним, что, согласно новым официальным вводным, Mercedes-Benz пока не собирается полностью переключаться на электромобили и даже вернулся к разработке «углеводородных» моделей.

В свою очередь источники Car and Driver сообщают, что пессимизация электромобильных планов Mercedes-Benz отразилась в том числе на флагманских моделях: прежде предполагалось, что в 2028 году нынешние EQS и S-класс заменит один новый полностью электрический флагман. Теперь же принято решение и дальше развивать обе модели параллельно. Точнее так: в 2028 году дебютирует EQS второго поколения, а нынешний S-класс (заводской индекс W/V/Z223) продолжит выпускаться аж до 2032 года включительно, до этой даты его ожидают два обновления — в 2026 и 2029 годах. К слову, компания Audi тоже решила продлить жизненный цикл своего «углеводородного» флагманского седана A8.

Нынешний Mercedes-Benz EQS поколения V297 в этом году переживёт рестайлинг и получит более ёмкую батарею на 118 кВт·ч (сейчас — 108 кВт·ч), а в следующем году EQS переедет с 400-вольтовой на 800-вольтовую электрическую архитектуру и получит электромоторы собственного производства Mercedes-Benz вместо нынешних от Valeo. Новые электромоторы в сочетании с более ёмкой батареей должны существенно повысить запас хода EQS на одной зарядке, хотя он и сейчас приличный: от 529 до 717 км по циклу WLTP в зависимости от модификации.

В ходе рестайлингов Mercedes-Benz вернёт нынешним EQS и S-классу часть ранее утраченных физических кнопок в салоне и постарается обеспечить комфортный и безопасный для пользователя баланс, как того скоро будет требовать Euro NCAP.

Следующее поколение EQS с заводским индексом V580 будет базироваться на перспективной модульной платформе MB.EA, первым носителем которой станет электрический кроссовер Mercedes-Benz GLC — он ожидается в 2026 году, тогда как новый EQS — в 2028-м. Новый EQS будет иметь куда более традиционные пропорции, от него можно ожидать монументальный вертикально ориентированный дизайн, сделанный с оглядкой на классические Мерседесы, — в общем, звучит интересно, а что будет в реальности, покажет время.