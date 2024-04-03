Объявлены цены на новый Hyundai Santa Fe в Казахстане

Южнокорейский производитель объявил стоимость вседорожника нового поколения на казахстанском рынке. В соседней стране автомобиль будет предложен с двумя двигателями, трёх вариантах компоновки салона и в шести комплектациях, а эксперты не исключают, что собранные в республике машины появятся и в России.

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Под капотом базовой версии модели разместился 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 194 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Топовой модификации положен турбомотор того же объёма, выдающий 281 силу и 422 Нм, работающий с 8-диапазонным «роботом».

Автомобиль с «атмосферником» будет предложен в вариантах с пятью, шестью или семью посадочными местами, самый дорогой вариант будет доступен исключительно с раздельными «капитанскими» креслами второго ряда.

По умолчанию модель будет оснащаться светодиодной оптикой, аналоговой панелью приборов с экраном бортового компьютера диагональю 4,3 дюймов, 12,3-дюймовым тачскрином медиасистемы, двухзонным климат-контролем, подогревом передних двух рядов сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, а также адаптивным круиз-контролем с ограничителем скорости, функцией удержания в полосе и беспроводной зарядкой для смартфона.

Более дорогим комплектациям положены цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюймов, камеры кругового обзора, кресла с оттоманками и режимом отдыха, люк с электроприводом и расширенный перечень электронных помощников.

Топовую модификацию можно будет отличить по отделке кузова тёмным хромом, 21-дюймовым колёсным дискам, а также отделке салона кожей наппа и замшей.

Цены на новый Hyundai Santa Fe в Казахстане варьируются от 19,39 до 26,99 млн тенге (от 4,0 до 5,6 млн рублей).