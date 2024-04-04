Nissan X-Trail получил «внедорожную» версию N-Trek

От стандартного кроссовера новое исполнение отличилось лишь декором. Особый SUV предложен только с ДВС, тогда как стандартная модель бывает еще и в виде гибрида с фирменной установкой e-Power.

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Американский Nissan Rogue уже пережил рестайлинг. А вот сменивший поколение глобальный X-Trail стартовал позже, так что «мировому» кроссоверу новый дизайн пока не положен. Тем не менее кое-где марка решила взбодрить спрос, расширив линейку комплектаций своего SUV: в Австралии представлен «внедорожный» Nissan X-Trail N-Trek. Отметим, одноименная версия была и у предыдущего местного кроссовера. Кстати, на официальных снимках явно запечатлен леворульный X-Trail N-Trek. Это значит, что либо такое исполнение появится и в других странах, либо его уже продают где-то еще, хотя посвященного спецверсии отдельного релиза мы не обнаружили.

Как бы то ни было, предназначенный для Австралии Nissan X-Trail N-Trek получил более внушительный передний бампер с новыми диодными противотуманками, а на заднем появилась защитная «пластина». Массивную V-образную окантовку радиаторной решетки сделали черной (у стандартного кроссовера она хромированная), но при этом ее по-прежнему «подпирает» более тонкая блестящая вставка. В черный цвет также окрашены корпуса наружных зеркал, ручки дверей и крыша. Кроме того, X-Trail N-Trek достались 18-дюймовые колеса оригинального дизайна.

В салоне – обивка из искусственной кожи «с водостойкими свойствами». В списке оборудования также значатся двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка на 12,3 дюйма и аналогичного размера планшет мультимедиасистемы, проекционный дисплей и комплекс электронных ассистентов.

Австралийцам «внедорожный» Nissan X-Trail N-Trek предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 2.5 (184 л.с.) и вариатором. Пятиместный кроссовер имеет передний привод, семиместный – полный. В других комплектациях местный X-Trail еще бывает в виде гибрида с установкой e-Power: турботройка 1.5 не связана с колесами, она работает только как генератор, колеса же вращает электродвигатель.

Цена Nissan X-Trail N-Trek начинается с отметки в 47 290 австралийских долларов (без учета доставки), что эквивалентно примерно 2,8 млн рублей по текущему курсу.