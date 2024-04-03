В Госдуме пожаловались на провокации мотоциклистов на дорогах

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев раскритиковал водителей мотоциклов за провокации на дорогах. Такое мнение он выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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«К сожалению, у водителей мотоциклов есть такое искаженное представление, что все их почему-то должны видеть. Надо не забывать, что их появление на дорогах не просто неожиданное, а оно несет местами провокационный характер. В плане того, что, если они появились, они должны понять, что автомобилисты должны к ним привыкнуть, поэтому нужно быть аккуратнее», — заявил он.

До этого в ГИБДД сообщили, что в рамках экзамена на права появилось новое испытание для мотоциклистов.

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В конце февраля в Красногорске экс-кандидат в депутаты сломал ногу мотоциклисту, катавшемуся по двору. Отмечается, что Антон Кальницкий катался на мотоцикле около своего дома по Тихому переулку в деревне Аристово. Он услышал грубую брань в свой адрес, а когда остановился, к нему подбежал гулявший с ребенком бизнесмен Данил Стрельцов и начал бить мотоциклиста. Как утверждает Антон, он доехал до парковки, но Стрельцов догнал его и ударил по ноге так, что она сложилась пополам.