Lada Granta получила новые опции и подорожала

Волжский автозавод опубликовал обновлённый прайс на автомобили бюджетного семейства. В документе появилось сразу четыре новых комплектации модели, в названии которых появилась приставка 24 — это Classic, Classic Кондиционер, Comfort и Club. От аналогичных машин 2023 года выпуска новинки отличаются, в первую очередь, ценой.

Главным отличием в оснащении машин 2024 года от прошлогодних стало наличие центрального замка. При этом стоимость автомобиля в исполнении Classic отныне составляет 859 900 рублей, а Classix с кондиционером — 959 900 рублей. Оба варианта исполнения подорожали на 11 000 рублей.

Автомобили в комплектации Comfort 2023 года отличаются от прошлогодних наличием более экологичных двигателей, соответствующих нормам Евро-5. Стоимость транспортных средств выросла на те же 11 000 рублей, до 970 900 рублей за версию с 1,6-литровым 90-сильным мотором и до 1 000 900 рублей за исполнение со 106-сильным агрегатом под капотом.

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Сильнее всего выросли цены на версию Club 2024 года выпуска — сразу на 16 000 рублей. Отныне цены на топовую версию модели начинаются от 1 015 900 и 1 045 900 рублей соответственно, а в списке оборудования появились задние датчики парковки.

Раскрыто, какие автомобили покупали россияне в 2024 году. В период с января по март на российском рынке было реализовано 341 619 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — это на 85,6% больше, чем годом ранее. При этом десятку самых популярных моделей поделила продукция всего нескольких марок, в том числе АвтоВАЗа.