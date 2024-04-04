Renault, Volvo и CMA CGM запустили СП Flexis SAS для выпуска электрофургонов

Совместное предприятие называется Flexis SAS, в 2026 году оно намерено запустить в производство семейство лёгких коммерческих электромобилей на специально разработанной для них 800-вольтовой скейтборд-платформе.

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Совместное предприятие Renault Group и Volvo Group было анонсировано в октябре прошлого года, роль в нём французской логистической компании CMA CGM Group на тот момент не была определена, теперь же всё прояснилось: Renault Group и Volvo Group принадлежат по 45% акций Flexis SAS, оставшимися десятью процентами владеет CMA CGM. Renault Group и Volvo Group обязуются до 2026 года включительно инвестировать в новое СП по 300 млн евро, CMA CGM вложит в него 120 млн евро.

Volvo Group не следует путать с Volvo Cars. Volvo Cars — это компания, выпускающая легковые автомобили, она сегодня принадлежит китайскому холдингу Geely. Volvo Group — это независимая компания со сложной структурой собственников, шведским компаниям во главе с холдингом Industrivärden принадлежат 63% акций Volvo Group, но у Geely здесь тоже есть своя доля — 6,8%. В состав Volvo Group входят десятки дочерних компаний разного профиля, в том числе грузовые Volvo Trucks, Renault Trucks и Mack Trucks.

Лёгких и тем более электрических фургонов Volvo Group прежде не выпускала (хотя участвовала в разработке фургона LEVC). В свою очередь нынешняя гамма электрических фургонов компании Renault состоит из конверсионных моделей, сделанных на базе «углеводородных» исходников. В общем, Flexis SAS даст новый для всех участников СП продукт, на котором они намерены хорошенько заработать. Производиться фургоны Flexis будут на действующем заводе Renault во французском Сандувиле.

Название Flexis взято из арсенала Renault: ещё в 2019 году французская компания представила очень компактный, но вместительный фургон EZ-FLEX (габаритная длина — 3,86 м, ширина — 1,65 м, высота — 1,88 м). Партия прототипов EZ-FLEX тестировалась в парках потенциальных корпоративных клиентов, в 2021 году проект фургона передали новому дочернему бренду Mobilize, но серийная версия свет так и не увидела.

В 2022 году, когда Renault Group представила свой новый генеральный план развития, новое поколение электрических фургонов было обозначено как FlexEVan, и было сказано, что их разработку курирует дочерняя компания Flexis. И вот теперь Flexis превратилась в совместное предприятие Renault, Volvo и CMA CGM. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в привязке к этому СП никак не упомянут, но, по данным британского журнала Autocar, Flexis ведёт переговоры с Nissan о возможности продвигать продукцию Flexis под японской маркой.

Будет ли Flexis существовать как самостоятельная торговая марка, пока непонятно: на рынок созданные в рамках СП фургоны выйдут под маркой Renault, но стратегия Flexis допускает и даже поощряет клиентский бэдж-инжиниринг, то есть коммерческие электромобили Flexis могут присутствовать на рынке под самыми разными брендами.

Линейка будущих моделей Flexis пока проиллюстрирована единственным тизером, на котором мы видим однотонный фургон, более крупный фургон с высокой крышей и шасси с кабиной на базе однотонного фургона. 800-вольтовая скейтборд-платформа Flexis — очень гибкая, на ней можно будет выпускать в том числе пикапы для развивающихся рынков, то есть Flexis, возможно, сделает аналог Toyota Hilux Champ, но конкретного решения на сей счёт пока не принято.