Mercedes пересмотрит планы по EQS и S-Class

Mercedes-Benz пересмотрит планы по своим флагманским седанам EQS и S-Class. Об этом сообщает Car and Driver.

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К такой мере компании придется прибегнуть из-за критики со стороны покупателей. В частности, они жалуются на рыбообразный дизайн и неудобную сенсорную эргономику.

До этого Mercedes-Benz планировала заменить EQS и S-Class в 2028 году одним полностью электрическим флагманом, однако теперь было принято решение и дальше развивать эти модели параллельно. А если точнее, то в 2028 году дебютирует EQS второго поколения, а S-Class, который будет выпускаться до 2032 года, получит два обновления в 2026 и 2029 годах.

Изменения также коснутся характеристик и внешнего вида седанов. Например, нынешний EQS поколения V297 в этом году переживет рестайлинг и получит более емкую батарею на 118 кВтч, а со следующего года он перейдет с 400-вольтовой на 800-вольтовую электрическую архитектуру и получит электромоторы собственного производства. Кроме того в рамках рестайлинга EQS и S-Class вернут часть физических кнопок в салоне.

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Следующее же поколение EQS с заводским индексом V580 будет иметь модульную платформу MB.EA и более традиционные пропорции.