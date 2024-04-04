В МВД объяснили увеличение очередей в столичном ГАИ

Очереди в ГИБДД выросли из-за сезонного увеличения потока, а информация о нехватке талонов не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Так она прокомментировала сообщения о том, что москвичи жалуются на отсутствие возможности записаться на получение услуг в ГИБДД.

— Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна, — заявила Волк.

Официальный представитель МВД в своем Telegram-канале отметила, что после изменений в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и из-за сезонного увеличения потока очереди стали длиннее.

До этого некоторые СМИ, ссылаясь на источники в ГИБДД, сообщали, что в столичном управлении госавтоинспекции образовались длинные очереди автомобилистов из-за нехватки талонов.

Отмечалось, что многие приезжали ранним утром, чтобы иметь возможность воспользоваться услугами ведомства. Один из недовольных водителей встал в пикет с обращением к главе МВД.

Правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД изменились с 1 апреля. Что стало проще, а что усложнилось, рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

О том, кого коснутся новые правила и насколько проблематично будет получить водительское удостоверение, «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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