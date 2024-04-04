«Ъ» сообщил о сокращении производства бензина в России в последнюю неделю марта

Объёмы уменьшились на 12% относительно средних показателей февраля. Выпуск составил 110,7 тысяч тонн в сутки. Издание приводит такие цифры со ссылкой на данные Росстата. В материале отмечается, что снижение выработки топлива связано с повреждением установок нефтеперерабатывающих заводов из-за атак дронов ВСУ. Предполагается, что большая часть повреждённых установок вернётся в строй в течение апреля – мая. «Коммерсантъ» отмечает, что внутренний рынок пока не ощутил нехватку бензина благодаря расходованию запасов. В публикации говорится, что производство дизельного топлива сократилось на 3,5% — до 231 тысячи тонн в сутки.