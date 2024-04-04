BYD раскрыл внешность гибридного пикапа размером с Toyota Hilux

Китайский автогигант BYD рассекретил внешность своего долгожданного пикапа. Это будет плагин-гибридная модель размером с Toyota Hilux, которая ориентирована на мировой рынок.

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На опубликованных официальных фотографиях новый пикап BYD запечатлен в ярком сине-оранжевом камуфляже. Судя по ним, это будет «мускулистый» пикап с широкими колесными арками, высокой линией капота, крупными зеркалами заднего вида, а также рейлингами на крыше и традиционными накладными дверными ручками. На левом заднем крыле можно заметить лючок бензобака, а справа на том же месте — порт для зарядки.

Информации о силовой установке нового пикапа BYD пока нет. Сообщается лишь, что его общий запас хода при полном баке составит около 1000 км, а на «чистом» электричестве он способен проехать до 100 км. Также автомобилю приписывают адаптивную подвеску и проекционный дисплей AR-HUD, размер которого не уточняется.