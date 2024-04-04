Минпромторг рассчитывает на сохранение спроса на автомобили

Власти рассчитывают на сохранение объёмов рынка на уровне 1,3 млн экземпляров. Примерно столько же было реализовано в прошлом, 2023 году. Производство машин на территории страны должно увеличиться на 10%.

По данным агентства «Прайм», об ожиданиях от продаж автомобилей в 2024 году рассказал вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам чиновника, продажи новых автомобилей всех сегментов (легковых, лёгких коммерческих, грузовых и автобусов) прогнозируются на уровне 1,3 млн штук. Эта же цифра изначально закладывалась в стратегию и в планы. Данный уровень сопоставим с продажами за 2023 год.

При этом Мантуров подчеркнул, что в России ожидается рост производства автомобилей всех сегментов — легковых, лёгких коммерческих, грузовых и автобусов. Всего в текущем году на территории страны должно быть выпущено более 800 000 экземпляров. Для сравнения, в 2023 году было произведено 724 000 единиц техники во всех сегментах.

Ранее стало известно, что Минпромторг определился, по каким моделям доначислит утильсбор. В списке — 3 374 модели.