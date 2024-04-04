На аукционе продают Fiat 500L, на котором ездил Папа Римский

На аукционе продадут Fiat 500L, на котором ездил Папа Римский
Мало у кого остались приятные воспоминания о Fiat 500L, но это не типичная модель. Например, такой автомобиль использовал Папа Франциск во время своего визита в Нью-Йорк в 2015 году.
По данным RM Sotheby\'s, автомобиль был предоставлен компанией Fiat Chrysler Automobiles и некоторое время использовался Папой.
Как видно на кадрах поездки, Папа Франциск прибыл на Пятую авеню на Fiat 500L, а затем пересел в специально модифицированный джип, который позволил публике лучше его рассмотреть.
После визита Папы автомобиль использовался в параде в честь Дня Святого Патрика в 2016 году. Затем он был подарен Архиепископией Нью-Йорка на аукционе в поддержку католических благотворительных организаций, образования и гуманитарных служб.
Он собрал 82 000 долларов (~7,6 млн рублей), и в листинге говорится, что это «считается первым папским автомобилем, проданным Архиепископией».
Автомобиль практически новый, на его одометре всего 1244 км.
Поскольку это 500L Lounge, автомобиль оснащен кожаными передними сиденьями с подогревом, двухзонной автоматической системой климат-контроля и информационно-развлекательной системой Uconnect с 5- или 6,5-дюймовым экраном.
Модель также должна иметь зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и аудиосистему с шестью динамиками для прослушивания Евангелия.
Под капотом находится 1,4-литровый четырехцилиндровый турбомотор, развивающий 160 л.с. (119 кВт) и 250 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которая передает мощность на передние колеса.
Хотя Папа не сотворил никаких чудес с продажами Fiat 500L, ожидается, что эта конкретная модель будет продана на аукционе не менее чем за 50 000 долларов (~4,6 млн рублей).