На аукционе продают Fiat 500L, на котором ездил Папа Римский

Мало у кого остались приятные воспоминания о Fiat 500L, но это не типичная модель. Например, такой автомобиль использовал Папа Франциск во время своего визита в Нью-Йорк в 2015 году.

По данным RM Sotheby\'s, автомобиль был предоставлен компанией Fiat Chrysler Automobiles и некоторое время использовался Папой.

Как видно на кадрах поездки, Папа Франциск прибыл на Пятую авеню на Fiat 500L, а затем пересел в специально модифицированный джип, который позволил публике лучше его рассмотреть.

После визита Папы автомобиль использовался в параде в честь Дня Святого Патрика в 2016 году. Затем он был подарен Архиепископией Нью-Йорка на аукционе в поддержку католических благотворительных организаций, образования и гуманитарных служб.

Он собрал 82 000 долларов (~7,6 млн рублей), и в листинге говорится, что это «считается первым папским автомобилем, проданным Архиепископией».

Автомобиль практически новый, на его одометре всего 1244 км.

Поскольку это 500L Lounge, автомобиль оснащен кожаными передними сиденьями с подогревом, двухзонной автоматической системой климат-контроля и информационно-развлекательной системой Uconnect с 5- или 6,5-дюймовым экраном.

Модель также должна иметь зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и аудиосистему с шестью динамиками для прослушивания Евангелия.

Под капотом находится 1,4-литровый четырехцилиндровый турбомотор, развивающий 160 л.с. (119 кВт) и 250 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, которая передает мощность на передние колеса.

Хотя Папа не сотворил никаких чудес с продажами Fiat 500L, ожидается, что эта конкретная модель будет продана на аукционе не менее чем за 50 000 долларов (~4,6 млн рублей).