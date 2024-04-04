К системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в I квартале 2024 года подключили более 420 тыс. автомобилей

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Свыше 420 тыс. автомобилей в России подключены в январе - марте 2024 года к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", что в пять раз превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"За минувшие три месяца к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключены 422 тыс. автомобилей. Показатель в пять раз превысил итоги первого квартала 2023 года и вдвое - значение аналогичного периода 2022 года", - рассказали в компании.

Всего к госинформсистеме аварийного оповещения подключены 10,6 млн транспортных средств.

За первый квартал 2024 года через "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренным службам от автомобилистов было передано более 24,5 тыс. аварийных вызовов, из них 81% - в автоматическом режиме. За все время работы система передала спасателям 366 тыс. экстренных вызовов.

"Рост автопарка подключенных автомобилей повышает защищенность жизней и здоровья все большего числа водителей и пассажиров. "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно спасает тысячи жизней. Такая эффективность достигается за счет соблюдения правила "золотого часа" в медицине катастроф. Помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, существенно повышает шансы спасения жизней и сохранения здоровья пострадавших людей", - отметил генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, слова которого привела пресс-служба.

Благодаря взаимодействию "ЭРА-ГЛОНАСС" и региональных "систем-112" информация о дорожных происшествиях вместе с точными координатами и характеристиками автомобилей передается в службы спасения в среднем за 19 секунд.