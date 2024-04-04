Компания Xiaomi готовит к выпуску электрический кроссовер SU8

После успешного запуска своего первого полностью электрического седана, китайский технологический гигант Xiaomi вновь привлекает внимание автомобильного мира. На этот раз компания работает над разработкой электрического кроссовера, который, по предположениям, может быть представлен до конца текущего года.

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Вступление Xiaomi в автомобильную индустрию вызвало значительный интерес, учитывая его ведущее положение на рынке электроники, особенно смартфонов. Их первый автомобильный проект, SU7, установил рекорд с 50 000 подтвержденных заказов всего за 27 минут после запуска, пишет Центральная Служба Новостей.

В преддверии этого успеха, Xiaomi стремится укрепить свои позиции на рынке электромобилей, представив вторую модель. В отличие от SU7, построенного на платформе Modena, новый кроссовер, предположительно именуемый SU8, ожидается на совершенно новой платформе. Этот кроссовер, размерами схожий с Porsche Cayenne, будет конкурировать с такими моделями, как Li Auto L9, предлагая силовую установку с увеличенным запасом хода.

Дизайн нового кроссовера Xiaomi уже вызвал обсуждения среди поклонников и экспертов. Рендеры, появившиеся в сети, показывают, что SU8 может получить фары и задние фонари, аналогичные седану SU7, но с кузовом, напоминающим Ferrari Purosangue.

Экономический эффект от запуска SU7 для Xiaomi уже ощутим: цена акций компании резко возросла, добавив бренду 7,6 миллиарда долларов к оценочной стоимости. Теперь, с общей стоимостью в 55,2 миллиарда долларов, Xiaomi уверенно входит в автомобильную индустрию, обещая принести инновации и свежий взгляд на мир электромобилей.