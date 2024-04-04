Дикие животные стали массово выбегать на дороги Подмосковья

На дорогах Подмосковья с наступлением весны значительно участились встречи водителей с дикими животными. Об этом предупредили в Министерстве экологии региона.

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«Минэкологии предупреждает всех автолюбителей региона об участившихся случаях выхода диких животных на дороги общего пользования, что связано с начавшейся у них сезонной активностью <...>.снежный покров не сходит на нет за один день, поэтому пищу приходится искать и зачастую отправляться за ней на большие расстояния, пересекая дороги», - отметили в Министерстве.

Кроме того, диких животных стали беспокоить пробудившиеся кровососущие насекомые. В связи с этими факторами водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим в местах, где звери выбегают чаще всего. В ночное время суток автомобилистам рекомендовали включать противотуманные фары.

Если водитель попадет в ДТП с диким животным, то отвественность за ущерб охотничьим ресурсам будет нести находящийся за рулем человек. Наказание предусматривает штраф: 80 тыс. рублей за лося, 70 тыс. за благородного оленя, 60 тыс. за пятнистного оленя, 40 тыс. за косулю и 30 тыс. за кабана. Если столкновение произошло с другим животным, то об этом надо сообщить в ГИБДД и свою страховую компанию. При наличии ОСАГО ущерб охотничьим ресурсам возместят страховщики, ремонт водитель оплачивает сам.

До этого жители подмосковного коттеджного поселка «Маленькая Шотландия» оказались вынуждены пересесть с автомобилей на лодки из-за паводка. Территорию затапливает уже третий день. На кадрах видно, что жители передвигаются с помощью надувных лодок и весел.

В конце марта в парке Пиланесберг в Южной Африке (ЮАР) дикий слон перевернул автомобиль. Инцидент произошел во время сафари, группа туристов передвигалась на машине. Нападение слона путешественники сняли на видео, на кадрах ролика он подходит к машине, поднимает ее в воздух и толкает автобус. Разъяренное животное не обращает внимания на крики гида.