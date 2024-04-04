Кроссовер Toyota Crown получил новую спецверсию

Компания Toyota обновила кроссовер Crown и выпустила его спецверсию под названием Crown Crossover RS «Landscape». Автомобиль уже доступен для заказа в Японии по цене от 4,4 млн иен (около 2,7 млн рублей по курсу) за обычную рестайлинговую модель и от 6,7 млн иен (4,1 млн рублей) за версию Crown Crossover RS «Landscape».

© Toyota

Внешне Toyota Crown Crossover в исполнении RS «Landscape» можно узнать по эксклюзивному оттенку кузова (хаки с черными матовыми элементами), увеличенному на 25 мм дорожному просвету, красным брызговикам, защитным пластиковым накладкам на колесных арках, багажнику на крыше и складывающимся в соотношении 60:40 задним сиденьям. Также автомобилю положены 18-дюймовые легкосплавные диски с внедорожной резиной и маркировка «Landscape» на панели в салоне.

Новый Toyota Crown Crossover построен на той же платформе TNGA-K, что и Toyota Camry, Highlander, RAV4 и Venza. Автомобиль приводится в движение гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового бензинового двигателя для мощного и плавного разгона.