BAIC X55 обновился для российского рынка и почти не подорожал

BAIC X55 вышел на российский рынок осенью прошлого года, и после зимы производитель решил обновить конфигурацию модели. Представлен кроссовер 2024 модельного года.

© Российская Газета

В базовую комплектацию Comfort было решено включить подогревы передних сидений и форсунок стеклоомывателя.

Тканевая обивка сидений была заменена - теперь она выполнена из экокожи, а руль обтянут натуральной кожей. Также в штатный перечень входят: водительское кресло с электрорегулировкой по шести направлениям, центральный подлокотник для пассажиров второго ряда.

Комплектация Luxury - новая, BAIC X55 в этой версии исполнения получил панорамную крышу с электроприводом, рейлинги, подогрев рулевого колеса, скрытые дверные ручки с электроприводом, бесконтактный датчик двери багажника с электроприводом, улучшенную аудиосистему, контурную подсветку интерьера и передние боковые подушки безопасности.

"Зимний пакет" топовой комплектации Elite был расширен за счёт подогревов рулевого колеса, ветрового стекла и задних сидений.

Цена на BAIC X55 в версии Comfort - 2 970 000 рублей, купит кроссовер в новой комплектации Luxury можно за 3 120 000 рублей, BAIC X55 Elite оценён в 3 350 000 рублей. BAIC X55 прошлого модельного года в комплектациях Comfort и Elite стоит 2 950 000 и 3 250 000 рублей.

Техника осталась прежней: 177-сильный полуторалитровый двигатель в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, передний привод.

На днях марка Haval анонсировала выход на рынок РФ кроссовера H3, который по техническим характеристикам близок к BAIC X55, но имеет более брутальный дизайн.