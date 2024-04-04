Dongfeng вывел на тесты трехрядный кроссовер eπ 008

Новинка дебютирует на выставке Auto China 2024 в конце апреля и, по всей видимости, будет предложена в гибридной и полностью электрической версиях. В части техники кроссовер унифицируют с лифтбеком 007. Оснащение, вероятно, тоже будет совпадать. Например, «восьмерке» может достаться автопилот NOA и медиасистема на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 с поддержкой голосового управления.

© Motor.ru

В конце апреля на Пекинском автосалоне дебютирует кроссовер eπ 008 от Dongfeng. Это вторая после лифтбека 007 модель новой марки Yipai, ориентированной на массовый сегмент «машин новой энергии». Сейчас «восьмерки» заканчивают зимнюю программу испытаний. Кроссоверу обещан салон на шесть мест и два типа силовых установок: полностью электрическая и гибридная на базе бензинового двигателя 1.5.

На eπ 007 бензоэлектрическая система развивает 218 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента, одномоторная электрическая — 272 силы и 320 Нм. Есть и двухмоторный полноприводный вариант. Отдача в таком случае составляет 544 лошадиные силы и 640 Нм крутящего момента, а разгон до «сотни» занимает всего 3,9 секунды. Достанется ли такая установка 008, пока неизвестно. Сейчас в карточке модели из базы местного Минпрома её нет.

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

Нет данных и об оснащении кроссовера. Судя по шпионским фотографиям салона, внутри новинка повторяет лифтбек, а значит, какая-никакая унификация всё же подразумевается. Например, 007 положены аудиосистема с объемным звуком Wanos Atmos, автопилот NOA и панорамная крыша площадью 1,824 квадратного метра. У топовой версии к тому же есть поворотная «приборка», система ароматизации салона, массаж и четырехуровневый поясничный упор на водительском кресле.