Состоялась премьера нового Renault Captur

Марка Renault представила обновлённый Renault Captur, который выглядит как другие новые "паркетники" французского бренда и отличается лишь размерами и опциональным оснащением.

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Основные усилия дизайнеров были сосредоточены на фронтальной части модели: в ней угадываются мотивы кроссовера Renault Rafale. Примерно так же будет выглядеть передок и у нового компакта Renault Symbioz. Заднюю часть "Каптюра" решили не трогать, если не считать появление современной итерации логотипа Renault и отсутствие фальшвыхлопа.

В салоне основные изменения сосредоточены на центральной консоли: новая мультимедиа с рояльными "горячими" клавишами и экраном 10,4 дюйма (ранее - 10,25 дюйма), в связи с этим отказались от трёх крутило климат-контроля. В отделке не используется хром и кожа, последний материал был заменён на изготовленный из вторсырья и возобновляемых ресурсов, таких как конопля.

Комплектация RS Line, появившаяся пару лет назад, заменена новой - Esprit Alpine. Её отличает декор, включая шильдики, отделка салона, широкие возможности персонализации за счёт двухцветных вариантов окраски кузова, штатные 19-дюймовые колёсные диски.

Техническая часть Renault Captur "2025 осталась прежней. Кроссовер можно купить с литровой турботройкой мощностью 90 л.с. (есть в варианте на газу, LPG), агрегатируемой "механикой", турбированной четвёркой 1.3 TCe в версиях мощностью 140 или 160 л.с., которые работают в паре с МКП и 7-ступенчатым "роботом" соответственно.

Альтернатива - гибридная трансмиссия E-Tech, состоящая из 95-сильного атмосферника 1.6, стартер-генератора на 25 сил и электродвигателя мощностью 49 л.с. Запуск происходит исключительно в электрическом режиме, и в Renault утверждают, что 80% городских поездок проходит без выхлопов. Турбодизель из линейки исчез.

Производство обновлённого Renault Captur начнётся в Испании на заводе в Вальядолиде позднее в этом году. Тогда же стартуют продажи. Цены не названы, предшественник продают за 25 800 евро бензиновую версию, гибрид обойдётся в 33 500 евро.