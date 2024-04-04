Volkswagen раскрыл подробности о новом Transporter

Продолжается тизерная кампания нового Transporter, который дебютирует осенью на Международном автомобильном салоне в Германии. Модель будет существенно длиннее и шире предшественницы, что облегчит перевозку грузов и людей, породнится с Ford Transit и получит широкую линейку силовых установок — дизельные, подключаемые гибридные и полностью электрические.

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Колесная база Transporter вырастет на 97 миллиметров, до 3100, а общая длина — на 146 миллиметров, до 5050. Будет и «длиннобазный» вариант с 3500 миллиметрами между осями и общей длиной 5450 миллиметров. Ширина увеличится на 128 миллиметров, благодаря чему в фургон легко поместятся стандартные европаллеты. Грузовой отсек будет длиннее на 61 миллиметр.

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Новые габариты позволят перевозить до 5,8 кубических метров груза в обычном варианте, а в версии с длинной колесной базой и высокой крышей — до девяти кубометров. Максимальная грузоподъемность составит 1,33 тонны, а масса буксируемого прицепа — 2,8 тонны.

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Салон станет современнее, но обойдется без кардинальных перемен: там разместят 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и экран медиасистемы диагональю 13 дюймов. Также обновится рулевое колесо, которое оснастят кнопками для более легкого управления в перчатках. В отсек для смартфона можно будет за дополнительную плату добавить беспроводную зарядку. Отделка — ткань либо два варианта кожзама.

Transporter предложат в нескольких версиях, включая цельнометаллический фургон и грузопассажирскую Kombi. В линейку двигателей войдут дизельные моторы отдачей до 170 сил, 233-сильный подключаемый гибрид и полностью электрические силовые установки, самая мощная из которых разовьет до 286 сил.

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