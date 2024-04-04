Кроссовер Mahindra XUV300 на базе SsangYong Tivoli сменил имя после рестайлинга

Компактный паркетник радикально преобразился снаружи. Технику же, по предварительным данным, менять не стали: в гамму входят бензиновый и дизельный моторы.

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Индийская компания Mahindra анонсировала новый кроссовер XUV 3XO (с буквой «о»). Сам производитель пока распространил лишь несколько тизеров да объявил дату презентации – 29 апреля. При этом местные профильные медиа уверены, что под новым индексом скрывается паркетник XUV300 после кардинального рестайлинга.

Напомним, кросс Mahindra XUV300 стартовал в Индии в 2019 году, он создан на базе SsangYong Tivoli (корейская марка прежде принадлежала Махиндре, сегодня у нее другой владелец и другое название – KG Mobility). Паркетник длиной 3995 мм (таким машинам в Индии положены налоговые льготы) в целом прижился на рынке, однако он сильно отстает от конкурентов. В прошлом году на родине было реализовано 59 315 автомобилей XUV300 (-2% по сравнению с 2022-м), тогда как Kia Sonet разошелся тиражом 79 776 экземпляров (-8%), результат Suzuki Maruti Fronx – 94 393 штуки (2023-й стал дебютным годом для модели), Hyundai Venue – 129 278 единиц (+7%). В общем, с XUV 3XO компания, видимо, решила начать с нуля в популярном среди индийцев субкомпактном сегменте.

Судя по тизерам, у кроссовера окажется модная внешность. Mahindra XUV 3XO получит вертикальные блоки фар с изломанными светодиодными «подковами» дневных ходовых огней, а новые же задние фонари объединит светящаяся плашка. Другими также станут радиаторная решетка и бамперы. В салон ранее заглянули фотошпионы, внутри установят новые переднюю панель и мультимедийную систему, причем крупный планшет будет возвышаться над панелью (у XUV300 экран встроен в нее).

Индийские СМИ полагают, что технику Mahindra XUV 3XO унаследует от XUV300. Гамма «трехсотого» сейчас включает бензиновые турбомоторы 1.2 TCMPFi (110 л.с.) и 1.2 TGDi (130 л.с.), а также турбодизель 1.5 (117 л.с.). Двигатели сочетаются с шестиступенчатыми механикой или роботизированной коробкой. Впрочем, техническая обновка у XUV 3XO вроде бы будет – ему прочат классический шестиступенчатый автомат Aisin. Привод же так и останется исключительно передним. Отметим, у XUV300 еще есть чисто электрический вариант, но он считается отдельной моделью Mahindra XUV400. Вероятно, впоследствии электрокар тоже обновят и переименуют.

Цена уходящего Mahindra XUV300 варьируется от 799 000 до 1 300 500 рупий, что эквивалентно примерно 885 000 – 1 440 000 рублей по актуальному курсу. Этот паркетник поставляют и на экспорт, но леворульная версия у него так и не появилась.