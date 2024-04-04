Стало известно, когда УАЗ выпустит новый "Патриот"

Премьера существенно модернизированного внедорожника УАЗ "Патриот" запланирована на 2025 год, все работы ведутся в соответствии с намеченным графиком, пишет "Автопоток".

Разработка ведётся инженерным центром завода в Ульяновске и проектного центра "Соллерс" в Казани.

О проекте модернизации УАЗ "Патриот" стало известно в августе 2023 года, в сентябре стартовали работы. Тогда же сообщалось, что модернизация будет комплексной и затронет не только дизайн, но и техническую часть.

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В частности, внедорожник оснастят дизелем 2.0 литра с цепным приводом ГРМ и чугунной головкой блока цилиндров.

Аналогичным мотором комплектуют Sollers Argo, на котором отдача двигателя составляет 130 л.с. и 285 Нм. В паре с дизелем работает 6-ступенчатая МКПП, её производство "Соллерс" запустил в феврале 2024 года.