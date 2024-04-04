В Nissan подтвердили разработку GT-R нового поколения

Классические суперкары Nissan в скором времени будут обновлены. Руководство компании заявило о том, что она не намерена полностью отказываться от выпуска GT-R.

Выпускаемый в настоящее время суперкар GT-R R35 в скором времени снимут с производства. Также в Nissan подтвердили информацию о том, что спецверсии T-spec Takumi и Skyline, обновление которых было анонсировано всего пару недель назад, станут последними для мирового рынка. Хотя не исключается возможность выпуска «прощальных» модификации. Однако, Nissan не планирует полностью отказываться от модели GT-R.

Новый суперкар находится на стадии разработки. В настоящее время нет информации о его внешнем виде, известно лишь то, что он сохранит небольшой ряд черт предшественника, автомобиль останется четырехместным, его можно будет использовать как для повседневных поездок, так и на треке.

Несмотря на выпуск обновленной версии, Nissan не намерен переводить новый суперкар на электротягу. По мнению главы компании, современные аккумуляторы либо слишком тяжелы, а вес – главный "враг" спортивного автомобиля, либо не позволяют суперкару проехать два круга по Нюрбургрингу без остановки для зарядки и охлаждения.

В прошлом году прототипом нового GT-R называли концепт Hyper Force – Nissan представил его осенью прошлого года. Hyper Force получил футуристический дизайн суперкара с силовой установкой в 1360 лошадиных сил, который получил отсыл к GT-R. Есть вероятность того, что именно этот концепт ляжет в основу следующего поколения GT-R. Также в Nissan заявляли, что суперкар будет строиться на абсолютно новой платформе.

Напомним, что автомобили Nissan принимают активное участие в гонках. Трасса «Формула E» останется по-прежнему полигоном для испытаний GT-R следующего поколения.