Внедорожник Range Rover Sport обзавелся новой темной версией

Цена опционального пакета Stealth в Великобритании составляет 11 235 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 1,32 млн рублей по текущему курсу).

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Британская марка Land Rover выпускает Range Rover Sport с 2005 года, а модель актуального т﻿ретьего поколения была представлена весной 2022-го. Напомним, тогда колёсная база внедорожника подросла на 74 мм до 2977 мм, в итоге пространства для коленей пассажиров второго ряда стало больше на 20 мм. Габариты модели в ходе смены генерации тоже увеличились: у актуальной версии длина равна 4946 мм, ширина – 2047 мм, а высота – 1820 мм. Топовая версия с прибавкой SV дебютировала в конце весны 2023 года.

Теперь британский производитель предлагает новую спецверсию – Range Rover Sport Stealth Pack, которая, как отметили в компании, «подчеркивает тёмную сторону» внедорожника. Опциональный пакет Stealth включает в себя особый серый цвет кузова Carpathian Grey Satin с глянцевыми чёрными декоративными вставками. Такой автомобиль имеет специальное покрытие, защищающее элементы кузова от мелких царапин.

В капот внедорожника интегрированы вентиляционные отверстия. Логотип бренда и надписи с названием семейства выполнены в затемнённом варианте. Ещё у такого внедорожника тёмная крыша и оригинальные 23-дюймовые чёрные глянцевые колёсные диски, а за ними расположены аналогичного цвета тормозные суппорты.

Интерьер варианта Range Rover Sport с пакетом Stealth отличается за счёт наличия элементов из чёрного дерева и отделки кресел перфорированной кожей. У модели лаконичное оформление центральной консоли с сенсорным экраном диагональю 11,4 дюйма, информационно-развлекательная система умеет обновляться «по воздуху». Модель снабдили акустической системой объёмного звучания Meridian Surround Sound.

Техника у спецверсии стандартная. Напомним, в линейку внедорожника входят 3,0-литровые рядные шестицилиндровые двигатели семейства Ingenium. В списке дизелей числятся D250 (249 л.с., 600 Нм), D300 (300 л.с., 350 Нм) и D350 (350 л.с., 700 Нм), они могут работать в составе мягкогибридной установки в тандеме с 48-вольтовым довеском и небольшой буферной батареей.

При этом бензиновые рядные шестёрки входят в состав MHEV-систем по умолчанию. У Range Rover Sport две таких версии – P360 (360 л.с., 500 Нм) и P400 (400 л.с., 550 Нм). Все варианты идут в паре только с восьмиступенчатым автоматом ZF. Позже в текущем году опциональный пакет Stealth станет доступен для подключаемых гибридов: обе версии созданы на базе бензинового мотора, работающего в комплекте с электромотором, интегрированным в АКП и батареей ёмкостью 38,2 кВт*ч. У варианта P440e совокупная отдача равна 440 л.с. (560 Нм), у 510e – 510 л.с. (560 Нм).

Стоимость опционального пакета Stealth в Великобритании уже известна, она составляет 11 235 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 1,32 млн рублей по текущему курсу. Цена Range Rover Sport стартует с отметки 83 620 фунтов стерлингов (около 9,79 млн рублей).