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Иностранцы задолжали за проезд по дорогам РФ сотни миллионов рублей

Российские власти подсчитали, что задолженность автомобилей с иностранными номерами за проезд по платным дорогам РФ достигла почти 370 миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ространснадзор, штрафы не уплачивают более половины владельцев легковых машин с иностранными номерами.

Иностранцы задолжали за проезд по дорогам РФ сотни миллионов рублей
© globallookpress.com

Штраф за неоплату проезда по платным дорогам ввели в России в 2020 году. Для легковых машин он составляет 1,5 тысячи рублей, для автобусов и грузовиков - пять тысяч.

По данным Минтранса, в 2021 году сумма долга «иностранцев» за проезд составляла 129 миллионов рублей, в 2022-м она достигла 280 миллионов, а в конце 2023 года составила уже 369 миллионов.

Штрафы с платных дорог хотят отдать регионам

Комитет Госдумы по транспорту 3 апреля провел совещание, на котором обсуждались способы обеспечить «неотвратимость наказания» для иностранных граждан и иностранных перевозчиков, не оплачивающих проезд по трассам. Сейчас обеспечить это невозможно.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин объяснил, что у его ведомства нет полномочий останавливать легковые машины. Представитель ГИБДД Андрей Клименко добавил, что у автоинспекторов нет права администрировать нарушения за неоплату проезда.

Для авто с российскими номерами штрафы выставляются автоматически, а об «иностранцах» у Ространснадзора нет необходимых данных. Возможно, получить эти данные удастся от Федеральной таможенной службы (ФТС), но система информационного обмена между двумя ведомствами начала работать только 1 апреля.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что в России стало больше мигрантов, поэтому и машин с иностранными номерами теперь больше. По его мнению, контролировать их могла бы ГИБДД, но сотрудников на дорогах для этого не хватит.

Автоновости
Антон Шапарин
Андрей Клименко
Виктор Басаргин
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