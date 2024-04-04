$92.39-0.1499.43+0.02
Войти в почту

Mitsuoka представила новую версию «фейкового Бентли»

Японская компания Mitsuoka Motor, специализирующаяся на ретроконверсиях автомобилей, представила обновленную версию «фейкового Бентли» — седана и универсала Ryugi. Об этом сообщает Motor1.

Mitsuoka представила новую версию «фейкового Бентли»
© Кадр из видео

Седан изготавливается путем переделки Toyota Corolla Axio,а универсал — через переоборудование Toyota Corolla Fielder. Обе версии имеют оригинальный корпус с композитными крыльями и капотом, круглыми фарами и массивной прямоугольной решеткой радиатора. В задней части устанавливаются новая бамперная группа и вертикальные фонари.

© Mitsuoka

Также Ryugi теперь комплектуется салонным зеркалом с автозатемнением и встроенным монитором. Внедрила их не сама Mitsuoka — они появились на исходных Axio и Fielder.

В Японии автомобили предлагают в бензиновой и гибридной модификациях. Первая предлагает 1,5-литроый мотор мощностью 109 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод на выбор — полный или передний. В гибриде установлена связка из 74-сильного бензинового ДВС объемом 1,5 л и электродвигателя отдачей 45 кВт. Стартовая цена автомобиля на японском рынке начинается от 3,07 млн иен (около 1,9 млн рублей).

Автоновости
Toyota Corolla Axio
Toyota Corolla
Bentley
Toyota
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости