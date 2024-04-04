Mitsuoka представила новую версию «фейкового Бентли»

Японская компания Mitsuoka Motor, специализирующаяся на ретроконверсиях автомобилей, представила обновленную версию «фейкового Бентли» — седана и универсала Ryugi. Об этом сообщает Motor1.

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Седан изготавливается путем переделки Toyota Corolla Axio,а универсал — через переоборудование Toyota Corolla Fielder. Обе версии имеют оригинальный корпус с композитными крыльями и капотом, круглыми фарами и массивной прямоугольной решеткой радиатора. В задней части устанавливаются новая бамперная группа и вертикальные фонари.

© Mitsuoka

Также Ryugi теперь комплектуется салонным зеркалом с автозатемнением и встроенным монитором. Внедрила их не сама Mitsuoka — они появились на исходных Axio и Fielder.

В Японии автомобили предлагают в бензиновой и гибридной модификациях. Первая предлагает 1,5-литроый мотор мощностью 109 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Привод на выбор — полный или передний. В гибриде установлена связка из 74-сильного бензинового ДВС объемом 1,5 л и электродвигателя отдачей 45 кВт. Стартовая цена автомобиля на японском рынке начинается от 3,07 млн иен (около 1,9 млн рублей).