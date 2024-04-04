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В Россию привезли новый надежный аналог «Рио» и «Соляриса» с неубиваемым мотором

Для тех, кто ищет замену «Рио», «Поло» или «Солярису», дилеры и «частники» из разных городов России привозят на продажу новые японские седаны Suzuki Ciaz. Их поставки ведутся далеко не первый месяц, но цены растут: если в конце прошлого года они начинались от 2 млн рублей, то сейчас на одном из классифайдов такие «четырехдверки» стоят минимум 2,4 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

В России в продаже замечен новый аналог «Рио» и «Соляриса»
© Автоновости дня

За минимальные 2,4 млн рублей новый леворульный Suzuki Ciaz 2022 года выпуска продает крупный дилер из Нижнего Новгорода. В его объявлении указано, что утильсбор за автомобиль уже оплачен и входит в стоимость, а сам автомобиль представлен в максимальной комплектации, куда входят камера заднего вида, кожаный салон, литые диски, современная мультимедийная система, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчики давления в шинах и светодиодная оптика.

Еще один такой седан, но на 50 тысяч рублей дороже, выставил на продажу «частник» из подмосковных Химок. Он тоже заявил о предоплаченном утильсборе и богатой комплектации, в числе прочего включающей мульти-руль, кондиционер, бесключевой доступ с системой запуска двигателя с кнопки, мультимедийную систему с навигацией и многое другое.

Технически все «Сиазы» идентичны. Под капотом они оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод в данном случае не предусмотрен конструкцией, поэтому вся тяга передается только на передние колеса.

Автоновости
Suzuki