В России в продаже замечен новый аналог «Рио» и «Соляриса»

Для тех, кто ищет замену «Рио», «Поло» или «Солярису», дилеры и «частники» из разных городов России привозят на продажу новые японские седаны Suzuki Ciaz. Их поставки ведутся далеко не первый месяц, но цены растут: если в конце прошлого года они начинались от 2 млн рублей, то сейчас на одном из классифайдов такие «четырехдверки» стоят минимум 2,4 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

За минимальные 2,4 млн рублей новый леворульный Suzuki Ciaz 2022 года выпуска продает крупный дилер из Нижнего Новгорода. В его объявлении указано, что утильсбор за автомобиль уже оплачен и входит в стоимость, а сам автомобиль представлен в максимальной комплектации, куда входят камера заднего вида, кожаный салон, литые диски, современная мультимедийная система, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчики давления в шинах и светодиодная оптика.

Еще один такой седан, но на 50 тысяч рублей дороже, выставил на продажу «частник» из подмосковных Химок. Он тоже заявил о предоплаченном утильсборе и богатой комплектации, в числе прочего включающей мульти-руль, кондиционер, бесключевой доступ с системой запуска двигателя с кнопки, мультимедийную систему с навигацией и многое другое.

Технически все «Сиазы» идентичны. Под капотом они оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод в данном случае не предусмотрен конструкцией, поэтому вся тяга передается только на передние колеса.