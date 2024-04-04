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Руководителя АвтоВАЗа наградили орденом за развитие автопрома

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени». Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

Руководителя АвтоВАЗа наградили орденом за развитие автопрома
© globallookpress.com

В приказе президента РФ Владимира Путина говорится, что орден получен «за большой вклад в развитие отечественного автомобилестроения и многолетнюю добросовестную работу». В конце 2023 года Соколов был удостоен звания «Авто-персона года» за весомый вклад в развитие предприятия и всю автомобильную отрасль страны.

Максима Соколова назначили президентом и генеральным директором АвтоВАЗа в мае 2022 года.

Ранее российская компания «АвтоВАЗ» сообщила о планах сохранить до конца апреля рекомендованные розничные цены (РРЦ) на свои автомобили на текущих уровнях. Отмечалось, что в 2024 году повышение цен заложено даже ниже того уровня инфляции, который прогнозируют власти в этом году.

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