Руководителя АвтоВАЗа наградили орденом за развитие автопрома

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени». Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

В приказе президента РФ Владимира Путина говорится, что орден получен «за большой вклад в развитие отечественного автомобилестроения и многолетнюю добросовестную работу». В конце 2023 года Соколов был удостоен звания «Авто-персона года» за весомый вклад в развитие предприятия и всю автомобильную отрасль страны.

Максима Соколова назначили президентом и генеральным директором АвтоВАЗа в мае 2022 года.

Ранее российская компания «АвтоВАЗ» сообщила о планах сохранить до конца апреля рекомендованные розничные цены (РРЦ) на свои автомобили на текущих уровнях. Отмечалось, что в 2024 году повышение цен заложено даже ниже того уровня инфляции, который прогнозируют власти в этом году.