В России сократился выпуск бензина

За последнюю неделю марта было произведено на 12% меньше топлива, чем в среднем по февралю. Снижение производства бензина связано с остановками повреждённых НПЗ. На внутреннем рынке снижение объёмов производства пока никак не отразилось.

О значительном снижении выпуска бензина в России сообщила газета «Коммерсантъ». По данным источника, падение за последнюю неделю марта оценивается в 12%. Ежедневно выпускалось 110,7 тыс. тонн бензина и 231 тыс. тонн дизеля в сутки. Главной причиной снижения объёмов стала остановка ряда НПЗ из-за атак беспилотников.

В частности, остановились установки на Рязанском НПЗ (АТ-6 и АВТ-4), Куйбышевском НПЗ (АВТ-4 и АВТ-5), Сызранском НПЗ (АВТ-6), а также Нижегородском НПЗ (АВТ-6).

В апреле не исключено восстановление объёмов выпуска горючего по мере ввода в строй производственных мощностей. АВТ-4 на Рязанском НПЗ уже перезапущена. На Куйбышевском НПЗ обе установки первичной переработки могут быть введены 8 мая. АВТ-6 Сызранского НПЗ потребует более серьёзного ремонта. Предположительно, ремонт может продлиться до 14 июня.

Ранее, напомним, стало известно, что восполнить дефицит бензина при необходимости поможет Белоруссия. Достигнута договорённость с Минском.