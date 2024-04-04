Lexus LBX получит заряженную модификацию Morizo RR

Toyota готовит почву для расширения использования своего знаменитого трехцилиндрового турбодвигателя, известного своей мощностью в GR Yaris и GR Corolla, представляя возможность его дебюта под маркой Lexus. На Токийском автосалоне, состоявшемся в январе, был представлен концепт LBX Morizo RR, который предвещает прибытие нового мощного кроссовера от Lexus, пишет SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

В интервью журналу Drive, Джон Паппас, руководитель Lexus в Австралии, поделился, что LBX Morizo RR с большой долей вероятности отправится в серийное производство, хотя окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Этот кроссовер оснащен тем же 300-сильным двигателем G16E-GTS, что и GR Corolla, отличаясь при этом новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, адаптированной специально для GR Yaris.

По словам Паппаса, Акио Тойода, председатель Toyota, уже анонсировал запуск LBX Morizo RR к концу 2024 года. При утверждении проекта, этот кроссовер предложит непревзойденную мощность по сравнению с базовой моделью LBX, оснащенной 134-сильным гибридным двигателем.

Помимо LBX Morizo RR, Акио Тойода также намекнул на возможное возвращение легендарной Celica, а президент Toyota Кодзи Сато выразил надежду на появление нового поколения этой модели. В дополнение, концепт FT-Se открывает перспективы для будущего электроспортивного автомобиля, следуя концепции MR2.