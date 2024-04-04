Mitsubishi выплатила заводу "ПСМА Рус" 3 млрд рублей

Российское представительство Mitsubishi расторгло соглашение о контрактном производстве внедорожников на калужском автозаводе "ПСМА Рус", выплатив предприятию почти 3 млрд рублей компенсации в связи с прекращением сборки. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Производство автомобилей Mitsubishi на калужском заводе "ПСМА Рус" остановилось в апреле 2022 года. Раньше там собирали Outlander и Pajero Sport. Поставлять комплектующие на площадку перестали еще в марте, и какое-то время площадка работала за счет скопившихся запасов. Той же весной в Россию перестали официально возить другие модели Mitsubishi.

Не так давно стало известно, что японская компания зарегистрировала в нашей стране ряд названий. Список торговых наименований представлен как хорошо известными моделями, такими как ASX, Outlander, Eclipse Cross, Eclipse, Attrage, Colt, Lancer, Triton, а также аббревиатурами технологий: DI-D, AWS, S-AWC.

Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "РГ" о самых надежных и проблемных моделях японской марки.