Новый Dodge Durango дебютирует в качестве премиального внедорожника

После годов господства традиционных мускул-каров, Dodge анонсирует дебют обновленного Durango на 2026 год, стремясь утвердиться в премиум-сегменте мощных внедорожников. Эта модернизация символизирует смелый взгляд на великолепное наследие американской автомобилестроения, пишет SPEEDME.RU.

© Wikimedia Commons

В эпоху постоянных перемен в автоиндустрии Dodge продолжает удивлять фанатов высоких мощностей, представляя разнообразные исполнения Hellcat для модели Challenger, включая легендарные версии Demon и Demon 170. Помимо этого, бренд обогатил свой ассортимент новым мускул-каром, приняв название Charger взамен Challenger.

Компания предлагает как двухдверные купе, так и четырехдверные седаны, и выделяется введением электрических версий в линейку Charger, делая ее первой серией электромускул-каров на рынке. Существующее с 2010 года третье поколение Durango, тесно связанное с предыдущим поколением Jeep Grand Cherokee, продолжает привлекать внимание благодаря мощной линейке Hellcat с ее впечатляющими 710 лошадиными силами, обеспечиваемыми 6,2-литровым турбированным двигателем V8.

Предстоящее поколение Durango, запланированное на 2026 год, обещает внести революционные изменения. Согласно слухам, наследник предложит различные электрические и гибридные силовые агрегаты, сохраняя при этом выбор традиционных двигателей внутреннего сгорания. С нетерпением ожидается, каковы будут характеристики новой вершины модельного ряда по мощности и скорости.