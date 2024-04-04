Более 12 000 Jeep Cherokee попали под отзыв из-за проблем с электрикой

В ответ на проблемы, угрожающие безопасности дорожного движения, Jeep объявил о крупномасштабном отзыве автомобилей модели Cherokee 2022 года в США. Всего под отзыв попадают 12 221 автомобиль, при этом основной причиной являются дефекты пружины фиксатора сигнала поворота.

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Указанные неисправности могут привести к тому, что сигнал поворота отключится непреднамеренно или не зафиксируется должным образом, создавая потенциальную угрозу для происшествий на дороге, информирует Тарантас Ньюс.

Этот недостаток представляет собой серьезное нарушение американских норм безопасности, вызывая обеспокоенность у регулирующих органов и общественности. Исследование, проведенное Jeep в сотрудничестве с их поставщиками, выявило, что проблема касается лишь около 10% от общего числа отозванных автомобилей, произведенных между 21 февраля и 6 июня 2022 года.

Компания узнала о потенциальной проблеме в июле 2022 года, однако определение первопричины и масштаба проблемы заняло значительное время. В результате Jeep принял решение о добровольном отзыве автомобилей с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

С середины мая компания начнет уведомление владельцев затронутых Cherokee с просьбой обратиться в ближайший дилерский центр для проверки и, при необходимости, бесплатной замены поворотного сигнала на новый, соответствующий всем спецификациям и нормам безопасности. Эта мера подчеркивает стремление Jeep к поддержанию высоких стандартов безопасности и надежности своих автомобилей.