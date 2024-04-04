Dodge все еще продает новые Viper 2017 года выпуска

Спустя почти семь лет после того, как Dodge прекратил производство своего легендарного спорткара Viper, бренд не прекращает удивлять рынок. Как пишет Тарантас Ньюс, в свежем отчете автоконцерна Stellantis за первый квартал 2024 года обнародованы данные, подтверждающие продажу еще одного экземпляра Viper.

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Dodge, видимо, находится на пути к повторению прошлогодних результатов продаж Viper, когда было реализовано два автомобиля, оба в последнем квартале. С момента остановки производства этой модели в 2017 году, бренду удалось найти покупателей на несколько нераспроданных спорткаров: четыре в 2021 и столько же в 2020, в то время как в 2022 году продаж не было.

Третье поколение Viper, производившееся на заводе Dodge в Детройте, отличалось агрессивным дизайном и впечатляющими техническими характеристиками. С его 8,4-литровым двигателем V10, мощность которого составляла изначально 640 лошадиных сил, а позже была увеличена до 645 л.с., Viper мог разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды.

Несмотря на то, что продажи третьего поколения не достигли пиковых значений предыдущих версий, лучший год для модели пришелся на 2014, когда было продано 760 единиц. Эти цифры значительно уступают рекордам середины 2000-х, когда продажи превышали тысячу автомобилей в год.