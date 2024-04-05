Очередь на тест-драйв Xiaomi SU7 достигает 10 тысяч человек в сутки

Xiaomi SU7 пользуется популярностью. Очередь из тех, кто хочет лично проверить седан в деле, достигает 10 тысяч человек в сутки. Об этом стало известно после появления в китайских соцсетях затёртых сидений тестовых автомобилей SU7 и официальной реакции на подобные сообщение представителя Xiaomi.

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Предлагаем несколько фотографий для сравнения: на одной - белоснежные сиденья выставочного автомобиля, на других - результат всего лишь недельных тест-драйвов. Материал отделки настолько плох, что истирается и загрязняется настолько быстро?

"Поток желающих протестировать Xiaomi SU7 на сегодняшний день намного превосходит наши самые смелые ожидания. Некоторые шоу-румы посещают около десяти тысяч человек в день!, - объясняют ситуацию компании. - Мы не можем однозначно сказать, были ли у клиентов какие-то заострённые предметы, чтобы нанести такой урон сиденьям, но такие процесс характерны для ситуации, когда повреждён верхний слой кожи. С другой стороны, количество пассажиров и интенсивность каждого тест-драйва намного превышают обычные сценарии использования автомобиля. Мы будем и дальше работать над улучшением качества как автомобиля, так и проведения тест-драйвов"

Продажи Xiaomi SU7 стартовали 28 марта 2024 года. Цена на автомобиль оказалась более чем в два раза меньше, чем прочили эксперты.

Ранее "РГ" рассказывала, что новые владельцы SU7 умудряются разбить авто буквально сразу после покупки.