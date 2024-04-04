Японский автопроизводитель заплатил 3 млрд рублей за уход из России

Российское представительство японского автопроизводителя Mitsubishi расторгло договор о производстве внедорожников с российским автозаводом ПСМА Рус в Калуге. Об этом со ссылкой на отчетность дочерней компании концерна ООО «Мицубиси Моторс Рус» (ММР) пишет «Интерфакс».

В результате ушедший с российского рынка производитель выплатил предприятию почти три миллиарда рублей компенсации. Официально расторжение соглашения о контрактном производстве было официально оформлено еще 27 декабря 2023 года, сказано в документах, выплата была осуществлена в январе 2024 года.

На заводе ПСМА Рус ранее производились автомобили Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Их сборка прекратилась в апреле 2022 года, тогда же остановились поставки необходимых комплектующих.

Выплата компенсации ПСМА Рус в размере 2,946 миллиарда рублей стала основной статьей чистого убытка ММР за 2023 год в размере 3,9 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов рублей было потрачено на возмещение ущерба и работу с претензиями потребителей. В отчетности компании говорится, что она обязуется осуществлять платежи по претензиям до февраля 2027 года.

В декабре 2023 года стало известно, что компания «Автомобильные технологии» запустила сборку среднеразмерных кроссоверов на заводе ПСМА в Калуге. Ранее АТ была только дистрибьютором и поставщиком комплектующих и ввозила в Россию автомобили Peugeot по параллельному импорту. Теперь предприятие начало сборку автомобилей из китайских машинокомплектов. В дальнейшем компания планирует перейти на полный цикл производства.