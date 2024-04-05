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Обновлённый Hyundai Tucson: представлен «короткий» кроссовер для Европы

В плане дизайна предназначенный для «старосветских» рынков паркетник в целом изменился так же, как и в других регионах. В Европе у модели по-прежнему есть и «традиционные», и гибридные версии.

Представлен обновлённый Hyundai Tucson
© Колеса.ру

В родной Корее рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson стартовал еще в декабре прошлого года. В конце марта 2024-го на автосалоне в Нью-Йорке представили американскую версию. Ну а теперь марка почти полностью раскрыла «короткий» обновленный Tucson для Европы (такие машины производит чешский завод Hyundai), вдобавок кое-где дилеры уже начали принимать заказы.

Кстати, в Старом Свете модель актуального поколения с индексом NX4 пользуется высоким спросом: согласно статистике JATO Dynamics, по итогам 2023-го кросс занял 13-е место в списке самых продаваемых авто с результатом в 158 056 единиц (+6%). Для сравнения, родственный Kia Sportage там разошелся тиражом 150 931 экземпляр (+11% и 16-я строчка), результат Volkswagen Tiguan – 141 140 штук (+22%, 20-е место), Ford Kuga – 123 268 штуки (-3%, 26-е место).

Европейский модернизированный Hyundai Tucson в целом повторил версии для других регионов. На радиаторной решетке появились новые пластины, у встроенных в решетку дневных ходовых огней теперь иная форма. Модель также получила новые бамперы, плюс обновлен дизайн колес и расширена палитра цветов кузова. Как и на остальных рынках, в Старом Свете у Tucson есть «оспортивленный» вариант N Line, его особенности – оригинальные обвес и решетка, окрашенные накладки на колесных арках и круглые сдвоенные патрубки выпускной системы.

После рестайлинга длина «старосветского» паркетника выросла на 10-20 мм до 4510-4520 мм (в зависимости от версии), колесная база – прежние 2680 мм. Длина обновленного Tucson для Кореи (он же глобальный) – 4640 или 4650 мм, расстояние между осями – 2755 мм.

Интерьер кроссовера для Европы также сделали по лекалам машин для прочих рынков. Внутри установили новые переднюю панель, руль и блок климат-контроля с шайбами. Вместо отдельных экранов приборки и мультимедиасистемы – изогнутое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Дефлекторы обдува перенесли ниже, при этом их спрятали в единую плашку. Перед передним пассажиром теперь открытая полка, а между креслами первого ряда – «плавающая» консоль. За переключение передач отвечает подрулевой рычажок. Ну и, разумеется, в список оборудования входит множество электронных ассистентов.

Программное обеспечение обновляется «по воздуху».

Как и прежде, в Европе у Hyundai Tucson широкая моторная гамма. Паркетник доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI или турбодизелем 1.6 CRDi (отметим, в некоторых странах дизель вернулся после нескольких месяцев отсутствия), при этом такие машины могут быть «мягкими» 48-вольтовыми гибридами.

Полноценных гибридных версий две – с возможностью зарядки от электросети (PHEV) и без нее (HEV), в обоих случаях Tucson имеет установку на базе бензинового турбомотора 1.6. Привод передний или полный. К слову, в Старом Свете гибрид PHEV впервые будет доступен не только с 4WD, но и в переднеприводном исполнении.

У европейских дилеров обновленные кроссоверы появятся до конца весны. Например, в Великобритании уже объявлены цены – от 32 000 до 45 875 фунтов (около 3,7 млн – 5,3 млн рублей по актуальному курсу). Дореформенный Hyundai Tucson там стоит от 31 535 фунтов (3,67 млн рублей).

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