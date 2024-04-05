Ликвидирована фирма, выпускавшая в России MAN и Scania

С 1 апреля 2024 года прекратило деятельность в связи с ликвидацией ООО «Трак Продакшн Рус» — основной актив по выпуску грузовиков Scania и MAN в России. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

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Компания была основана в 2016 году и выпускала в России грузовики MAN и Scania. В марте 2022 года производство ушло в режим простоя из-за остановки поставок компонентов. Восстановления выпуска грузовиков так и не произошло.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга подтвердили изданию, что завод не работает. Источник в отрасли рассказал, что производство законсервировано на неопределенный срок. При этом глубокой локализации производства в России и полноценного сборочного конвейера у компании не было.