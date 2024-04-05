Tesla вызывет Apple в суд в связи с аварией из-за автопилота

На следующей неделе Tesla предстанет перед судом по делу о фатальной аварии в 2018 году, в которой играла роль система автопилота. Компания хочет, чтобы Apple выступила в защиту.

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Tesla стремится доказать, что инженер Apple Вей «Уолтер» Хуан играл в видеоигру на своем телефоне во время аварии. Семья Хуана, которая обвиняет Tesla в неправомерной смерти, утверждает, что Tesla сотрудничает с Apple для защиты своих интересов.

Адвокаты семьи Хуана обвинили Apple в «секретном сотрудничестве» с Tesla для поддержки последней в ее защите. Они заявляют, что Tesla пытается представить в суде декларацию инженера Apple Джеймса Хардинга, подтверждающую активное игровое поведение Хуана в момент аварии.

Судебный процесс станет испытанием для стратегии Tesla по переложению ответственности за аварии с участием автопилота на внимание водителя. Семья Хуана планирует использовать высказывания руководства Tesla и инженеров, подтверждающие их отвлеченность во время использования автопилота.