Toyota 4Runner следующего поколения оставят опускающееся заднее стекло с электроприводом

Официальная премьера нового внедорожника японской марки, предназначенного преимущественно для американского рынка, пройдёт на следующей неделе, 9 апреля.

© Колеса.ру

Toyota начала выпуск 4Runner в 1984-м, за прошедшие годы среднеразмерный внедорожник четыре раза сменил генерацию. Актуальное пятое поколение появилось ещё в 2009 году, обновление этот SUV пережил в 2013-м. А к 2022-му японский производитель расщедрился только на юбилейное исполнение 40th Anniversary. Теперь наконец-то на завершающем этапе находится разработка Toyota 4Runner следующего поколения.

Компания Тойота анонсировала 4Runner шестой генерации в конце прошлого месяца, тогда же был опубликован первый тизер. Теперь производитель назвал дату премьеры – 9 апреля – и опубликовал ещё один снимок, частично демонстрирующий внешность внедорожника. Отметим, на обеих фотографиях запечатлена корма будущей новинки.

Так, на первом тизере можно разглядеть серебристую нижнюю часть бампера с интегрированными светоотражателями и задними датчиками парковки. Название модели теперь расположено ниже, под местом для автономера. Ещё у нового 4Runner иначе оформлена ручка на багажной двери. А судя по второму тизеру, на ней есть надпись с названием бренда.

Помимо этого, снимки показывают, что у внедорожника шестого поколения будут задние фонари иной формы с крупными линиями-разделителями из чёрного пластика. Ещё у нового Toyota 4Runner традиционные наружные зеркала, рейлинги на крыше, а также спойлер на верхней части багажной двери. Одну из главных фишек модели оставили, речь идёт об опускающемся заднем стекле с электроприводом, кнопка управления находится на верхней панели.

Предполагается, что внедорожник нового поколения мог получить ряд общих черт с представленным в прошлом году Toyota Land Cruiser (на некоторых рынках модель продаётся под названием Land Cruiser Prado). Судя по всему, от него «шестой» Toyota 4Runner получил яркий синий оттенок для окраса кузова.

Новый тизер также даёт возможность мельком заглянуть в салон, правда, разглядеть можно лишь часть передней панели с виртуальной приборкой под козырьком, а также большой «торчащий» планшет, исполняющий роль тачскрина информационно-развлекательной системы.

По предварительным данным, в основу нового рамного внедорожника легла модульная платформа TNGA-F, на ней же базируются другие модели Toyota – уже упомянутый Land Cruiser, Tacoma и Sequoia. Ожидается, что у следующего 4Runner габариты останутся примерно прежними, напомним, у актуальной версии длина равна 4823 мм, ширина – 1925 мм, а высота – 1816 мм. Официальная информация о «начинке» новинки появится позже, по слухам, SUV могут оснастить четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,4 литра.