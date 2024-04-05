Сроки обжалования штрафов решили изменить для водителей

Законопроект, предполагающий предоставление водителям права обжаловать постановления о нарушении ПДД в течение не 10 суток, а 10 календарных дней, чтобы избежать попадания последнего дня для сдачи на праздничный период, внесет в Государственную Думу глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Об этом пишет ТАСС.

На данный момент в случая, когда последний день срока обжалования выпадает на выходной или праздник, то он не переносится на первый после него рабочий день. Соответственно, иногда россияне лишаются возможности подать документы по независящим от них причинам. В ЛДПР считают действующую норму «не отвечающий принципу разумности», поэтому ее предлагается изменить.

«В России новогодние каникулы (нерабочие дни) в 2023-2024 годах продлились с 31 декабря по 8 января включительно, то есть 9 дней. А это означает, что собственники транспортных средств, <...> фактически лишены возможности восстановления своих нарушенных прав», — подчеркивается в пояснительной записке.

Автор добавил, что не все постановления уполномоченных лиц и органов можно обжаловать в электронном режиме, что только усложняет задачу автомобилистам.