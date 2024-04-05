На трассе М-4 «Дон» открыт новый платный участок

Пока разрешённая скорость движения на нём составляет 90 км/ч, однако в перспективе, после проведения анализа аварийности, лимит может быть повышен до 110 км/ч. Платным стал участок с 741-го по 803-й км.

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Об открытии в Воронежской и Ростовской областях нового платного отрезка дороги М-4 «Дон» сообщили в пресс-службе компании «Автодор платные дороги». Плату начали взимать на участке с 741-го по 803-й км.

С легковых машин за проезд по данному отрезку берут 200 рублей с понедельника по четверг и 250 рублей — с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Водители грузовиков четвёртой категории платят 600 рублей в любой день недели и в любое время суток. Пункт взимания платы находится на 803-м км трассы.

В «Автодоре» пояснили, что запуск нового платного участка позволит повысить безопасность дорожного движения на территории Ростовской области и улучшить экологическую обстановку. Также отрезок поможет повысить скорость сообщения между Москвой и южными регионами РФ.

Ранее, напомним, стало известно, что Госдума хочет ужесточить наказание за плохие дороги. Штрафы будут подняты вдвое.