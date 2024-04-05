Ford откладывает запуски новых электромобилей и возвращается к гибридам

Компания Ford сегодня официально объявила о корректировке своей электромобильной стратегии на североамериканском рынке. Причина корректировки — это, разумеется, начавшееся в прошлом году глобальное замедление спроса на электромобили.

В прошлом году компания Ford столкнулась с резким падением спроса на свой электропикап F-150 Lightning, хотя ещё в 2022-м году он считался невероятно успешным хитом, так что руководство Ford дважды корректировало производственный план по F-150 Lightning в сторону увеличения. Уже в 2025 году компания планировала вывести на рынок большой электропикап нового поколения, но сегодня сообщила, его запуск перенесён на 2026 год.

Если нынешний Ford F-150 Lightning — это конверсия, то есть электромобиль, сделанный на платформе «углеводородного» пикапа, то преемник получит новую платформу, изначально заточенную под электрические модели, то есть более лёгкую и энергоэффективную. Производиться новый электропикап будет на строящемся предприятии BlueOval City в Стэнтоне (США, штат Теннесси).

В 2025 году Ford намеревался запустить в производство на заводе в канадском Оквилле (провинция Онтарио) крупный трёхрядный электрический SUV. Теперь его запуск отложен на 2027 год, что сильно напрягло профсоюз Unifor, так как завод сейчас имеет слабую загрузку: здесь собирают стареющий среднеразмерный кроссовер Ford Edge, а родственный Lincoln Nautilus уже снят с производства. В Китае в прошлом году вышел Lincoln Nautilus второго поколения, но в США его привозить пока не планируют. Новый Ford Edge в Северной Америке тоже не ожидается. Свежий пресс-релиз Ford сообщает, что с профсоюзом Unifor как-нибудь договорятся, чтобы скрасить рабочим ожидание электрической модели.

Вышеупомянутый трёхрядный электрический SUV — это электрическая альтернатива нынешнему американскому бензиновому кроссоверу Ford Explorer. Последний был недавно обновлён, причём в ходе обновления лишился гибридных версий, так как спрос на них оказался небольшим. Теперь принято решение всё отмотать назад: Ford заявил, что все его «углеводородные» модели в Северной Америке получат гибридные версии к концу текущего десятилетия — мол, клиенты, отвернувшиеся от «электричек» или не готовые к ним, будут покупать гибриды.

На территории завода в городе Эйвон Лейк (США, штат Огайо), который сейчас выпускает тяжелые капотные грузовики и древние фургоны Ford E-Series, строится новый корпус для производства электрических фургонов нового поколения, пуск намечен на 2025 год. По сути, речь идёт о преемнике нынешнего Ford E-Transit, который, как известно, тоже является конверсионной моделью.

Кроме того, компания Ford подтвердила, что обособленная команда разработчиков в штате Калифорния в режиме стартапа трудится над новой модульной платформой для недорогих электромобилей, но сроки их дебюта пока не названы.